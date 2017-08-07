sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 07.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

42,32 Euro		+0,05
+0,12 %
WKN: A1JSHV ISIN: IE00B4YBJ215 Ticker-Symbol: SPY4 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SPDR S&P 400 US MID CAP ETF Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
SPDR S&P 400 US MID CAP ETF 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
42,301
42,339
10:47
42,301
42,339
10:48
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
SPDR S&P 400 US MID CAP ETF
SPDR S&P 400 US MID CAP ETF Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SPDR S&P 400 US MID CAP ETF42,32+0,12 %