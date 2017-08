The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT IBCH XETR IE00B441G979 ISHSV.MSCI W.EUR HGD ACC FON0 EQU EUR Y

CT SPYY XETR IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS ETF FON0 EQU EUR Y

CT SPYL XETR IE00B454X613 SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF FON0 EQU EUR Y

CT SPYA XETR IE00B466KX20 SPDR MSCI EM ASIA ETF FON0 EQU EUR Y

CT SPYM XETR IE00B469F816 SPDR MSCI EMERG.MKTS ETF FON0 EQU EUR Y

CT SPYX XETR IE00B48X4842 SPDR MSCI EM.MAR.SM.C.ETF FON0 EQU EUR Y

CT EUNK XETR IE00B4K48X80 ISHSIII-MSCI EUR. EO(ACC) FON0 EQU EUR Y

CT EUNL XETR IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA FON0 EQU EUR Y

CT IBCJ XETR IE00B4M7GH52 ISHSV-MSCI POLAND DL ACC FON0 EQU EUR Y

CT SPY4 XETR IE00B4YBJ215 SPDR S+P 400 US MID CAP FON0 EQU EUR Y

CT SXR1 XETR IE00B52MJY50 ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC FON0 EQU EUR Y

CT SXR4 XETR IE00B52SFT06 ISHSVII-MSCI USA DL ACC FON0 EQU EUR Y

CT IUSK XETR IE00B52VJ196 ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC FON0 EQU EUR Y

CT IBC4 XETR IE00B52XQP83 ISHSIII-MSCI S.AFR.DLACC FON0 EQU EUR Y

CT IBC6 XETR IE00B5377D42 ISHSIII-MSCI AUSTR.DLACC FON0 EQU EUR Y

CT SXR3 XETR IE00B539F030 ISHSVII-MSCI UK LS ACC FON0 EQU EUR Y

CT UIQK XETR IE00B53H0131 UBS ETFS-CMCI C.SF DLAACC FON0 EQU EUR Y

CT SXRW XETR IE00B53HP851 ISHSVII-FTSE 100 LS ACC FON0 EQU EUR Y

CT SXRU XETR IE00B53L4350 ISHSVII-DJIA DL ACC FON0 EQU EUR Y

CT SXRV XETR IE00B53SZB19 ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC FON0 EQU EUR Y

CT UIQC XETR IE00B54DDP56 UBS ETFS-HFRX GL.HDG.A EO FON0 EQU EUR Y

CT IUSL XETR IE00B57X3V84 ISHSII-DJ GL.SUST.SCR.DLA FON0 EQU EUR Y

CT CEBE XETR IE00B59L7C92 ISHSVII-MSCI BRAZIL DLACC FON0 EQU EUR Y

CT SXR8 XETR IE00B5BMR087 ISHSVII-CORE S+P500 DLACC FON0 EQU EUR Y