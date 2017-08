The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ETSZ XETR FR0011550193 BNP PE.ST.EUR.600 UCITS C FON0 EQU EUR Y

CT RS2K XETR FR0011636190 AMUNDI E.RUSS.2000 ETF EO FON0 EQU EUR Y

CT SM8T XETR FR0011829084 AM.ETF G.EQ.M.S.A.S.B.EOD FON0 EQU EUR Y

CT JP40 XETR FR0012205631 AMUNDI ETF JPX-NIK.400 EO FON0 EQU EUR Y

CT B500 XETR FR0012395473 AMUNDI ETF S+P 500 BUY.EO FON0 EQU EUR Y

CT LWCR XETR FR0012657963 AMUNDI ETF MSCI WLD LOW C FON0 EQU EUR Y

CT JP4H XETR FR0012688299 AMUNDI ETF JPX-N.400 DHEO FON0 EQU EUR Y

CT ETDD XETR FR0012739431 BNP P.E.EURO ST. 50 C EO FON0 EQU EUR Y

CT ETBB XETR FR0012740983 BNP P.E.EURO ST. 50 D EO FON0 EQU EUR Y

CT AMEB XETR FR0012805687 AMUNDI ETF MSCI EU.BU.ETF FON0 EQU EUR Y

CT IUSA XETR IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D FON0 EQU EUR Y

CT IQQW XETR IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D FON0 EQU EUR Y

CT IQQE XETR IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D FON0 EQU EUR Y

CT IQQY XETR IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS FON0 EQU EUR Y

CT PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF FON0 EQU EUR Y

CT IUS4 XETR IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD FON0 EQU EUR Y

CT EMSV XETR IE00B3LK4Z20 SOURCE-S.MSCI EUR.VALUE A FON0 EQU EUR Y

CT S7XE XETR IE00B3Q19T94 SOURCE-S.E.STXX OPT.BKS A FON0 EQU EUR Y

CT SXRD XETR IE00B3VWLG82 ISHSVII-MSCI UK S.C.LSACC FON0 EQU EUR Y

CT SXRG XETR IE00B3VWM098 ISHSVII-MSCI USA SC DL AC FON0 EQU EUR Y

CT SPYI XETR IE00B3YLTY66 SPDR MSCI ACWI IMI ETF FON0 EQU EUR Y

CT IBCF XETR IE00B3ZW0K18 ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC FON0 EQU EUR Y

CT IBCG XETR IE00B42Z5J44 ISHSV-MSCI JAPAN EO HDG A FON0 EQU EUR Y

CT SPYB XETR IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETF FON0 EQU EUR Y