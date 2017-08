The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 540K XETR FR0010655761 AMUNDI ETF MSCI UK FON0 EQU EUR Y

CT 540G XETR FR0010717074 AM.ETF MSCI E.EUR.EX RUSS FON0 EQU EUR Y

CT AMEW XETR FR0010756098 AMUNDI ETF MSCI WLD FON0 EQU EUR Y

CT AE50 XETR FR0010790980 AMUNDI ETF STOXX EURO.50 FON0 EQU EUR Y

CT 540E XETR FR0010791004 AMUN.ETF STXX EUR.600U.E. FON0 EQU EUR Y

CT 540L XETR FR0010791145 AMUNDI ETF MSCI WLD ENER. FON0 EQU EUR Y

CT 540M XETR FR0010791152 AMUNDI ETF MSCI WLD FIN. FON0 EQU EUR Y

CT REAL XETR FR0010791160 AMUNDI ETF FTSE EPRA E.RE FON0 EQU EUR Y

CT GC2U XETR FR0010791194 AMUNDI ETF SHT USA FON0 EQU EUR Y

CT 540H XETR FR0010821819 AMUNDI ETF MSCI EU X EMU FON0 EQU EUR Y

CT LYQL XETR FR0010869495 LY.D.SHORTDAX X2 UETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT 6AQQ XETR FR0010892216 AMUNDI ETF NASDAQ-100 FON0 EQU EUR Y

CT AUM5 XETR FR0010892224 AMUNDI ETF S+P 500 FON0 EQU EUR Y

CT ZESM XETR FR0010900076 AMUNDI ETF EUROSTOXX S.C. FON0 EQU EUR Y

CT AMEE XETR FR0010930644 AMUNDI ETF MSCI EUR.ENER. FON0 EQU EUR Y

CT AMEM XETR FR0010959676 AMUNDI ETF MSCI EMER.MKTS FON0 EQU EUR Y

CT AMEA XETR FR0011020965 AMUNDI ETF MSCI EM ASIA A FON0 EQU EUR Y

CT AMEL XETR FR0011020973 AMUNDI ETF MSCI EM L.AM.A FON0 EQU EUR Y

CT LYSZ XETR FR0011067511 LYX.MSCI INDON.U.ETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYS0 XETR FR0011067529 L.T.(SET50NET TR)UETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYY0 XETR FR0011079466 LY.MSCI AL.CO.WO.UETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT TTPX XETR FR0011314277 AMUN.E.J.TOP.U.E.D.HED.EO FON0 EQU EUR Y

CT JPNH XETR FR0011475078 LYX.JAP.(TOPIX)(DR) DHEO FON0 EQU EUR Y

CT ESEE XETR FR0011550185 BNP P.E.S+P 500 UCITS CEO FON0 EQU EUR Y