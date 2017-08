The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XMLP XETR DE000A1XE2Q3 ETFS US EN.INF.MLP GO DZ FON0 EQU EUR Y

CT CASH XETR DE000A1XEFE1 ETFS-E F.MSCI CH.A GO DZ FON0 EQU EUR Y

CT SMLW XETR DE000A1XES75 SOURCE-S.GS EQU.F.I.W.ADZ FON0 EQU EUR Y

CT SMLC XETR DE000A1XES83 S.CSOP M.-FTS.C.A50 U.ADZ FON0 EQU EUR Y

CT WTIC XETR DE000A2AE1R9 WISDOMTR.ENH.CO.U.E.DLADZ FON0 EQU EUR Y

CT E901 XETR DE000ETF9017 COMSTAGE 1-DAX UCIT.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT E903 XETR DE000ETF9033 COMSTAGE 1-DIVDAX U.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT E907 XETR DE000ETF9074 COMSTAGE 1-MDAX UCI.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT E950 XETR DE000ETF9504 COMSTAGE 1-EO ST.50 U.E.I FON0 EQU EUR Y

CT EL46 XETR DE000ETFL326 DK MSCI CHINA FON0 EQU EUR Y

CT EL40 XETR DE000ETFL342 DK MSCI EMERGING MARKETS FON0 EQU EUR Y

CT ELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 FON0 EQU EUR Y

CT ELF1 XETR DE000ETFL441 DEKA MDAX FON0 EQU EUR Y

CT ELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. FON0 EQU EUR Y

CT ELFA XETR DE000ETFL466 DEKA EO ST.50(THES.)U.ETF FON0 EQU EUR Y

CT ELFB XETR DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF FON0 EQU EUR Y

CT ELFC XETR DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF FON0 EQU EUR Y

CT GC40 XETR FR0007080973 AMU.ETF CAC 40 U.ETF DR C FON0 EQU EUR Y

CT LSK7 XETR FR0010424135 LYX.EUR.ST.50 DA.SH.U.ETF FON0 EQU EUR Y

CT LSK8 XETR FR0010424143 LYX.EU.ST.50 D.D.S. U.ETF FON0 EQU EUR Y

CT GCI1 XETR FR0010655720 AMUNDI ETF MSCI ITALY FON0 EQU EUR Y

CT 540I XETR FR0010655738 AMUNDI ETF MSCI NORDIC FON0 EQU EUR Y

CT AMES XETR FR0010655746 AMUNDI ETF MSCI SPAIN FON0 EQU EUR Y

CT 540J XETR FR0010655753 AMUNDI ETF MSCI SWITZ. FON0 EQU EUR Y