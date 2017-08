The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT H4ZE XETR DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZF XETR DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZG XETR DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZH XETR DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZI XETR DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZJ XETR DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT ETL2 XETR DE000A1CXBV8 ETFS L.DAT.ALL.COMM.GO DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZK XETR DE000A1H49V6 HSBC MSCI TR UC. ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZN XETR DE000A1JF7K2 HSBC S+P BRIC 40 UC.ETFDZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZP XETR DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZQ XETR DE000A1JF7M8 HSBC MSCI ZA UC. ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZR XETR DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZS XETR DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZT XETR DE000A1JF7Q9 HSBC MSCI INDON.UC.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZU XETR DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIWAN UC.ETFDZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZV XETR DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZW XETR DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT P500 XETR DE000A1JM6F5 SOURCE-S.S+P 500 DZ FON0 EQU EUR Y

CT EMSM XETR DE000A1JM6G3 SOURCE MKTS-S.MSCI EM ADZ FON0 EQU EUR Y

CT H4Z9 XETR DE000A1JXC60 HSBC MSCI KOREA UC.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZL XETR DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZM XETR DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ FON0 EQU EUR Y

CT H410 XETR DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H411 XETR DE000A1W2EK4 HSBC MSCI AC FE XJU.ETFDZ FON0 EQU EUR Y