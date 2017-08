The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SMLP XETR DE000A119M34 SOURCE-S.M.US E.I.MLP ADZ FON0 EQU EUR Y

CT SMLD XETR DE000A119M42 SOURCE-S.M.US E.I.MLP BDZ FON0 EQU EUR Y

CT SMLN XETR DE000A119T29 SOURCE MK.S.JPX-N.400 ADZ FON0 EQU EUR Y

CT REQR XETR DE000A12D253 SOU.M.-S.RBIS E.R.E.E.ADZ FON0 EQU EUR Y

CT IROB XETR DE000A12GJD2 ETFS RO.GL RO.+AU.GO DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTEA XETR DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ FON0 EQU EUR Y

CT D500 XETR DE000A141DW0 SOURCE-S.S+P 500 DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTEZ XETR DE000A142K45 WISDOMT.GERM.EQ.U.EOA DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTDF XETR DE000A142K52 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.EOADZ FON0 EQU EUR Y

CT WTIF XETR DE000A142K60 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ FON0 EQU EUR Y

CT WTIZ XETR DE000A142K78 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.ACCDZ FON0 EQU EUR Y

CT WTED XETR DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTEU XETR DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTEC XETR DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTEE XETR DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTES XETR DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTEI XETR DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ FON0 EQU EUR Y

CT WTDX XETR DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ FON0 EQU EUR Y

CT WTDH XETR DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ FON0 EQU EUR Y

CT USPY XETR DE000A14ZT85 ETFS ISE CYBER SEC.GO DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZA XETR DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZB XETR DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZC XETR DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ FON0 EQU EUR Y

CT H4ZD XETR DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ FON0 EQU EUR Y