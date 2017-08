The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SXRL XETR IE00B3VWN393 ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC FDLA EQU USD Y

CT SXRM XETR IE00B3VWN518 ISHSVII-DLTB.7-10YR DLACC FDLA EQU USD Y

CT USTY XETR LU1481200308 BNPPE.-BA.US TREAS.UECDL FDLA EQU USD Y

CT UEQ3 XETR IE00B50XJX92 UBS ETFS-CMCI C.SF LSAACC FLS0 EQU GBP Y

CT EXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV6 XETR DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV7 XETR DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH3 XETR DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV3 XETR DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV5 XETR DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXV4 XETR DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT EXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. FON0 EQU EUR Y

CT SMLU XETR DE000A1161M1 SOURCE-S.GS EQU.F.I.E.ADZ FON0 EQU EUR Y