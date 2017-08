The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT X0CD XETR DE000ETN0867 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0C0 XETR DE000ETN0875 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0D0 XETR DE000ETN0883 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CR XETR DE000ETN0AA6 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CS XETR DE000ETN0AB4 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CT XETR DE000ETN0AC2 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CU XETR DE000ETN0AD0 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CV XETR DE000ETN0AE8 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CW XETR DE000ETN0AF5 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CX XETR DE000ETN0AG3 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CY XETR DE000ETN0AH1 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CZ XETR DE000ETN0AJ7 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X009 XETR DE000ETN0AK5 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X049 XETR DE000ETN0AL3 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0C9 XETR DE000ETN0AM1 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT UIQI XETR IE00B7WK2W23 UBS ETFS-MSCI AC AXJ.AADL FDL0 EQU USD Y

CT BCFU XETR IE00BYYLVH00 UBS ETFS-BLOOMB.C.CM.DLAA FDL0 EQU USD Y

CT FRCA XETR LU0937835576 UBS-E.-M.EMU H.T.DL ADDL FDL0 EQU USD Y

CT ESRI XETR LU1291098314 BNPPE.-MSCI E.M.SRI UECDL FDL0 EQU USD Y

CT EKLD XETR LU1291103338 BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL FDL0 EQU USD Y

CT EWRD XETR LU1291108642 BNPPE.-M.W.EX.C.W.UECDL FDL0 EQU USD Y

CT 540F XETR LU1437024992 AIS-AMU.MSCI BRAZ.U.ETF C FDL0 EQU USD Y

CT VLUU XETR LU1481201371 BNPPE.-E.L.V.US UECDL FDL0 EQU USD Y

CT SXRK XETR IE00B3VWN179 ISHSVII-DLTB.1-3YR DLACCB FDLA EQU USD Y