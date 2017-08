The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT X00W XETR DE000ETN0222 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00Y XETR DE000ETN0230 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00Z XETR DE000ETN0248 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04A XETR DE000ETN0255 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04B XETR DE000ETN0263 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CE XETR DE000ETN0271 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CF XETR DE000ETN0289 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04C XETR DE000ETN0297 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04D XETR DE000ETN0305 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CG XETR DE000ETN0313 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0CH XETR DE000ETN0321 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04E XETR DE000ETN0339 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04F XETR DE000ETN0347 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0DH XETR DE000ETN0354 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0DI XETR DE000ETN0362 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04G XETR DE000ETN0370 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04H XETR DE000ETN0388 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0DJ XETR DE000ETN0396 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0DK XETR DE000ETN0404 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04I XETR DE000ETN0412 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04J XETR DE000ETN0420 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0DL XETR DE000ETN0438 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X0DM XETR DE000ETN0446 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X04K XETR DE000ETN0453 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y