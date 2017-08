The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT VIXL XETR DE000A2BGQ13 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT 3E3M XETR DE000A2BGQ21 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT 3E3S XETR DE000A2BGQ39 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT X00A XETR DE000ETN0016 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00B XETR DE000ETN0024 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00C XETR DE000ETN0032 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00D XETR DE000ETN0040 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00E XETR DE000ETN0057 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00F XETR DE000ETN0065 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00G XETR DE000ETN0073 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00H XETR DE000ETN0081 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00I XETR DE000ETN0099 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00J XETR DE000ETN0107 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00K XETR DE000ETN0115 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00L XETR DE000ETN0123 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00M XETR DE000ETN0131 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00N XETR DE000ETN0149 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00P XETR DE000ETN0156 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00Q XETR DE000ETN0164 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00R XETR DE000ETN0172 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00S XETR DE000ETN0180 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00T XETR DE000ETN0198 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00U XETR DE000ETN0206 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y

CT X00V XETR DE000ETN0214 COMMERZBANK ETN UNL. ETN0 EQU EUR Y