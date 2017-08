The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XBJA XETR DE000A1DFSA1 ETFS FOR.EXC.DZ09/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT SCHE XETR DE000A1DFSB9 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT SJPS XETR DE000A1DFSE3 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT SJPL XETR DE000A1DFSF0 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT LNOE XETR DE000A1DFSG8 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJD XETR DE000A1DFSJ2 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJE XETR DE000A1EK0K5 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJF XETR DE000A1EK0L3 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJG XETR DE000A1EK0M1 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJH XETR DE000A1EK0N9 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJJ XETR DE000A1EK0P4 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJL XETR DE000A1EK0R0 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJP XETR DE000A1EK0V2 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT XBJQ XETR DE000A1EK0W0 ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 3DES XETR DE000A1VFZ36 BOOST ISSUER 3XSH.DZ13/62 ETN0 EQU EUR Y

CT 3DEL XETR DE000A1VFZ44 BOOST ISSUER 3LEV DZ13/62 ETN0 EQU EUR Y

CT PCFC XETR DE000A1VFZ51 BOOST ISSUER 3S.ESTX13/62 ETN0 EQU EUR Y

CT PCFD XETR DE000A1VFZ69 BOOST ISSUER 3L.ESTX13/62 ETN0 EQU EUR Y

CT GY3L XETR DE000A1YKTG2 ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED ETN0 EQU EUR Y

CT EUL3 XETR DE000A1YKTH0 ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED ETN0 EQU EUR Y

CT GY3S XETR DE000A1YKTK4 ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED ETN0 EQU EUR Y

CT UES3 XETR DE000A1YKTL2 ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED ETN0 EQU EUR Y

CT SBU3 XETR DE000A1ZLZB5 BOOST ISSUER 3S.BNDZ14/62 ETN0 EQU EUR Y

CT TY3S XETR DE000A1ZLZC3 BOOST ISSUER 3S.TRES14/62 ETN0 EQU EUR Y