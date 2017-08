The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BNQA XETR DE000PS701L2 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQJ XETR DE000PS7G0L8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC XAU ETC1 EQU EUR Y

CT BNQB XETR DE000PS7WT17 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT JPE5 XETR DE000A12Z306 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 5CH5 XETR DE000A12Z314 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 5CH6 XETR DE000A12Z322 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT SEUB XETR DE000A12Z3Q6 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT LEUB XETR DE000A12Z3R4 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 5CH1 XETR DE000A12Z3S2 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT USBS XETR DE000A12Z3T0 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT ENFX XETR DE000A12Z3U8 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 5CH2 XETR DE000A12Z3V6 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT AUE5 XETR DE000A12Z3W4 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 5CH3 XETR DE000A12Z3X2 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT EJP5 XETR DE000A12Z3Z7 ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 3QSS XETR DE000A133ZR0 BOOST ISSUER ETP 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT US9L XETR DE000A133ZS8 BOOST ISSUER ETP 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT US9S XETR DE000A133ZX8 BOOST ISSUER ETP 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT 3QQQ XETR DE000A133ZY6 BOOST ISSUER ETP 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT 5CHE XETR DE000A15P0U3 ETFS FOR.EXC.DZ15/UN.CUR. ETN0 EQU EUR Y

CT 0LJG XETR DE000A18HC66 BOOST ISSUER ETP 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT 0LJH XETR DE000A18HC74 BOOST ISSUER ETP 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT 0LJI XETR DE000A18HC82 BOOST ISSUER ETP 2062 ETN0 EQU EUR Y

CT 0LJJ XETR DE000A18HC90 BOOST ISSUER ETP 62 ETN0 EQU EUR Y