FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine sehr positive Studie der Deutschen Bank hat der Evotec -Aktie am Montag kräftig Schub gegeben. Mit fast 6 Prozent Plus auf 12,845 Euro setzten sie sich in der ersten halben Stunde des Handels an der Spitze des TecDax klar ab.

Analyst Falko Friedrichs sieht Evotec nach der jüngsten Übernahme des US-Wettbewerbers Aptuit in die Liga weltweit führender Wirkstoffforscher aufgerückt. Die ohnehin starke Wachstumsdynamik im Honorarforschungssegment sei durch den Zukauf weiter gestärkt worden, so Friedrichs. Für die kommenden Jahre schraubte er seine Gewinnprognosen um bis zu 70 Prozent nach oben und traut der Aktie mit 16 Euro einen Anstieg auf das höchste Niveau seit Juli 2001 zu.

Mit über 72 Prozent Kurszuwachs ist Evotec viertbester TecDax-Wert des laufenden Jahres./ag/das

ISIN DE0005664809

AXC0073 2017-08-07/09:51