De Grey Mining Ltd.: Potenzial von Mallina mit neuer Entdeckung bestätigt

7. August 2017

"Entwicklung des Goldprojekts Pilbara mit über 1 Mio. Unzen"

Potenzial von Mallina mit neuer Entdeckung bestätigt

Die wichtigsten Punkte

- Neue Entdeckung - Central Zone - auf Mallina bestätigt - Vererzung ab Oberfläche bietet Tagebaupotenzial - Mehrere übereinander lagernde Gangzüge, die meisten bleiben offen - Ressourcenschätzung im Laufen - Vererzung erstreckt sich über 3km Streichlänge - Starkes Potenzial für zukünftige Ressourcenerweiterungen

Signifikante RC-Bohrergebnisse schließen ein:

Central Zone 15m mit 1,68g/t Au ab 45m in MLRC110 13m mit 2,35g/t Au ab 3m in MLRC112 (einschließlich 6m mit 4,06g/t Au ab 4m) 14m mit 1,56g/t Au ab 112m in MLRC115 37m mit 1,73g/t Au ab 33m in MLRC121

(einschließlich 12m mit 3,54g/t Au ab 52m)

19m mit 1,85g/t Au ab 84m in MLRC123 (einschließlich 7m mit 3,85g/t Au ab 91m) 12m mit 1,86g/t Au ab 2m in MLRC164 10m mit 6,09g/t Au ab 107m in MLRC126 10mmit 2,79g/t Au ab 20m in MLRC138

(einschließlich 1m mit 18,95g/t Au ab 25m)

Alfred Argyle 18m mit 1,10g/t Au ab 21m in MLRC082 21m mit 2,44g/t Au ab 80m in MLRC090 (einschließlich 8m mit 5,30g/t Au ab 88m) 12m mit 1,16g/t Au ab 13m in MLRC091 4m mit 3,84g/t Au ab 36m in MLRC091 Mallina Lode 8 7m mit 2,35g/t Au ab 69m in MLRC149 6m mit 4,19g/t Au ab 16m in MLRC151 8m mit 2,61g/t Au ab 112m in MLRC151

Anmerkung: Die Bohrlochlängen entsprechen nicht zwangsläufig den wahren Mächtigkeiten.

Neuester Stand der RC-Bohrungen auf Mallina

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet, dass die Analysenergebnisse aller 1m langen nochmals geteilten Proben aus dem RC-Bohrprogramm auf dem Prospektionsgebiet Mallina (Abbildung 1) eingetroffen sind. Mallina liegt ungefähr 15km von der geplanten Aufbereitungsanlage auf De Grey's Goldprojekt Pilbara entfernt. Das Goldprojekt Pilbara befindet sich in der Nähe von Port Hedland im australischen Bundesstaat Western Australia. Das Unternehmen arbeitet zurzeit an einer Vormachbarkeitsstudie über die Wiederaufnahme des Goldbergbaus auf dem Projekt.

Für eine geplante eigenständige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1 Mio. Tonnen pro Jahr visiert De Grey eine Lebensdauer der Mine von mindestens 7 Jahren an (Basisfall). Mallinas Lage und erste Ergebnisse bestätigen es als ein vorrangiges Ressourcenziel mit starkem Potenzial für weitere in geringer Tiefe lagernde, im Tagebau gewinnbare Ressourcen. Diese Ressourcen wären zusätzlich zu den bereits vorliegenden 1,0 Mio. Unzen umfassenden Ressourcen (JORC 2012) des Projekts. Die vor Kurzem von De Grey durchgeführte Scoping-Studie hat signifikante finanzielle Vorteile hervorgehoben, die man durch Verlängerung der Lebensdauer der Mine erwarten kann (Pressemitteilung vom 4. August 2017: "Positive Scoping Study completed at Pilbara Gold Project"; Positive Scoping-Studie auf Goldprojekt Pilbara abgeschlossen).

Erste Ressourcenschätzung im Laufen

De Grey führte vor Kurzem ein 90 Bohrungen (7.588 Bohrmeter) umfassendes RC-Bohrprogramm auf Mallina durch (Abbildung 2), dass die zuvor abgegrenzten weit auseinanderliegenden Goldzonen entlang des 3,2km langen, nach Osten streichenden strukturellen Korridors Mallina weiterverfolgten. Die Bohrungen überprüften spezifische Vererzungszonen bis in eine vertikale Nominaltiefe von 100m auf Linien mit einem Abstand von 50m. Eine erste Ressourcenschätzung für Mallina ist jetzt im Laufen.

Die Goldvererzung und damit in Zusammenhang stehende Alterationszonen sind als lineare mehrfach übereinander lagernde Erzgangzüge innerhalb von Metasedimenten beherbergt. Die besten Goldergebnisse stammen aus dem Central Area (Lode 4). Sie umfassen robuste und durchgehend mächtige Abschnitte über eine Streichlänge von 600m. Lode 4 bleibt in alle Richtungen offen, so wie viele der anderen Gangzüge (Lodes) (Abbildung 2-5).

Mächtige Zonen einer in geringer Tiefe liegenden Goldvererzung wurden durchteuft, normalerweise zeichnen sie sich durch 8 bis 40m (Bohrlochlängen) mit möglicherweise abbauwürdigen Goldgehalten (1 bis 2 g/t Au) aus, die schmälere und höhergradige Zonen im Bereich von 3 bis 7 g/t Au beherbergen (Tabelle 1).

Das Gold ist mit Quarzgängen, Karbonat- und Sulfidalteration fein verwachsen stellenweise entlang der Ränder der 2 bis 30m mächtigen Porphyrintrusionen innerhalb des von Ost nach West streichenden 200m breiten tektonischen Korridors. Die Gangzüge werden zurzeit teilweise durch Bohrungen über eine Streichlänge von 3,2km überprüft. Da viele Gangzüge im Streichen und zur Tiefe offen sind, bietet dies einen Rahmen für weitere Entdeckungen. Die Vererzung und die Alterationsart, die tektonischen Kontrollen, die Vergesellschaftung mit Quarzgängen und den Porphyrintrusionen in Metasedimenten ist jenen Goldgangzügen ähnlich, die in der Lagerstätte Mt Berghaus, weiter östlich, gefunden wird.

Weitere signifikante Ergebnisse wurden ebenfalls aus mehreren anderen Gebieten erhalten einschließlich Alfred Argyle unterhalb der historischen Abbaustätten Alfred Argyle und Central Area Lodes 5, 6 und 8 (Abbildungen 2 bis 5). Signifikante Bohrabschnitte mit Goldvererzung aus jedem Gebiet wurden unten zusammengefasst. Eine vollständige Aufstellung finden Sie in Tabelle 1.

Central Lode 4

15m mit 1,68g/t Au ab 45m in MLRC110 13m mit 2,35g/t Au ab 3m in MLRC112 (einschließlich 6m mit 4,06g/t Au ab 4m) 14m mit 1,56g/t Au ab 112m in MLRC115 11m mit 1,09g/t Au ab 3m in MLRC116 15m mit 1,28g/t Au ab 34m in MLRC116 35m mit 1,01g/t Au ab 10m in MLRC118 (einschließlich 3m mit 3,79g/t Au ab 24m) 37m mit 1,73g/t Au ab 33m in MLRC121

(einschließlich 12m mit 3,54g/t Au ab 52m)

19m mit 1,85g/t Au ab 84m in MLRC123 (einschließlich 7m mit 3,85g/t Au ab 91m) 30m mit 1,06g/t Au ab 118m in MLRC124 24m mit 1,06g/t Au ab 61m in MLRC160 12m mit 1,86g/t Au ab 2m in MLRC164 17m mit 1,15g/t Au ab 23m in MLRC164 (einschließlich 3m mit 4,18g/t Au ab 23m)

Central Lode 5

10m mit 6,09g/t Au ab 107m in MLRC126

Central Lode 6

10m mit 2,79g/t Au ab 20m in MLRC138 (einschließlich 1m mit 18,95g/t Au ab 25m)

Alfred Argyle

18m mit 1,10g/t Au ab 21m in MLRC082 21m mit 2,44g/t Au ab 80m in MLRC090 (einschließlich 8m mit 5,30g/t Au ab 88m) 12m mit 1,16g/t Au ab 13m in MLRC091 4m mit 3.84g/t Au ab 36 in MLRC091

Mallina Lode 8

7m mit 2,35g/t Au ab 69m in MLRC149 6m mit 4,19g/t Au ab 16m in MLRC151 8m mit 2,61g/t Au ab 112m in MLRC151

Anmerkung: Die Bohrlochlängen entsprechen nicht zwangsläufig den wahren Mächtigkeiten.

Andy Beckwith, Betriebsleiter, sagte:

"Die neuen Bohrergebnisse von Mallina sind sehr erfreulich und heben das Potenzial dieses großen Systems hervor. Wir erwarten den Abschluss der ersten Ressourcenschätzung in den kommenden Wochen.

Im Wesentlichen sind alle Gangzüge weiterhin offen, wobei mehrfach übereinander lagernde Gangzüge ein beachtlicher Vorteil bei zukünftigen Bohrungen sind.

Unsere aktuelle Scoping-Studie bietet eine ermutigende Basis für die laufenden Arbeiten zur Vormachbarkeitsstudie und wir können sehen, dass Mallina zu einem wesentlichen Bestandteil der verlängerten Lebensdauer der Mine werden wird, während wir in den kommenden paar Monaten die Ressourcenschätzung, die Optimierungen der Tagebaugruben und die metallurgischen Studien durchführen."

Abbildung 1: Lageplan Goldprojekt Pilbara

Abbildung 2: Karte der Bohransatzpunkte auf Mallina

Abbildung 3: Mallina Karte der Bohransatzpunkte im Gebiet Central mit Bohrabschnitten >10gr

Abbildung 4: Mallina Karte der Bohransatzpunkte im Gebiet Alfred Argyle mit Bohrabschnitten >10gr

Abbildung 5: Mallina - Profilschnitt 609540E

Tabelle 1 Signifikante Bohrabschnitte

B- Tie- Tie- Länge Au Bohransatz- Bohran- B- Nei- Azimut o- fe fe Bohrab- (g/t) punkt satz- o- gungs (GDA94) h- ab bis schnit- Easting punkt h- winkel r- (m) (m) t (m) (Rechtswert) North r- (Grad) u- (GDA94) (Hochw- a- n- ert) n- g (GDA94- s- ) a- t- z- p- u- n- k- t R- L (- G- D- A- 9- 4- ) M- 21 39 18 1.10 607787 769090- 5- -55 180 L- 8 0 R- C- 0- 8- 2 M- 2 4 2 2.36 607839 769093- 5- -60 180 L- 8 0 R- C- 0- 8- 3 M- 33 36 3 1.12 607839 769093- 5- -60 180 L- 8 0 R- C- 0- 8- 3 M- 15 17 2 1.93 607991 769080- 5- -60 180 L- 4 0 R- C- 0- 8- 4 M- 26 34 8 0.51 607892 769089- 5- -55 180 L- 3 0 R- C- 0- 8- 5 M- 47 53 6 1.00 607939 769090- 4- -55 180 L- 7 9 R- C- 0- 8- 7 M- 53 60 7 0.70 607990 769089- 4- -55 180 L- 2 9 R- C- 0- 8- 8 M- 44 54 10 0.83 608038 769090- 4- -55 180 L- 7 9 R- C- 0- 8- 9 M- 0 3 3 2.58 608038 769092- 4- -55 180 L- 3 9 R- C- 0- 9- 0 M- 28 33 5 0.73 608038 769092- 4- -55 180 L- 3 9 R- C- 0- 9- 0 M- 80 101 21 2.44 608038 769092- 4- -55 180 L- 3 9 R- C- 0- 9- 0 i- 88 96 8 5.30 608038 769092- 4- -55 180 n- 3 9 c- l M- 13 25 12 1.16 608088 769090- 4- -55 180 L- 0 9 R- C- 0- 9- 1 i- 15 19 4 2.29 608088 769090- 4- -55 180 n- 0 9 c- l M- 36 40 4 3.84 608088 769090- 4- -55 180 L- 0 9 R- C- 0- 9- 1 M- 54 63 9 1.15 607941 769079- 5- -55 180 L- 5 0 R- C- 0- 9- 4 M- 36 40 4 2.67 608041 769076- 4- -55 180 L- 2 9 R- C- 0- 9- 6 i- 38 39 1 7.50 608041 769076- 4- -55 180 n- 2 9 c- l M- 3 12 9 0.60 608139 769073- 5- -60 178 L- 7 0 R- C- 1- 0- 1 M- 17 24 7 1.79 608139 769073- 5- -60 178 L- 7 0 R- C- 1- 0- 1 i- 17 20 3 3.71 608139 769073- 5- -60 178 n- 7 0 c- l M- 18 24 6 0.60 608189 769074- 5- -55 178 L- 2 0 R- C- 1- 0- 3 M- 10 16 6 1.52 608288 769074- 5- -55 178 L- 7 0 R- C- 1- 0- 5 M- 38 43 5 0.58 608488 769075- 5- -55 178 L- 0 0 R- C- 1- 0- 6 M- 80 87 7 2.19 608488 769075- 5- -55 178 L- 0 0 R- C- 1- 0- 6 i- 81 83 2 5.97 608488 769075- 5- -55 178 n- 0 0 c- l M- 98 100 2 2.73 608488 769075- 5- -55 178 L- 0 0 R- C- 1- 0- 6 M- 8 12 4 0.63 608389 769094- 4- -58 180 L- 1 9 R- C- 1- 0- 9 M- 45 60 15 1.68 609188 769094- 4- -63 178 L- 5 9 R- C- 1- 1- 0 i- 49 53 4 2.80 609188 769094- 4- -63 178 n- 5 9 c- l M- 77 83 6 1.99 609188 769096- 4- -60 178 L- 5 9 R- C- 1- 1- 1 M- 3 16 13 2.35 609241 769095- 4- -55 178 L- 4 9 R- C- 1- 1- 2 i- 4 10 6 4.06 609241 769095- 4- -55 178 n- 4 9 c- l M- 33 43 10 0.77 609241 769095- 4- -55 178 L- 4 9 R- C- 1- 1- 2 i- 34 35 1 3.06 609241 769095- 4- -55 178 n- 4 9 c- l M- 3 8 5 0.99 609241 769097- 4- -55 180 L- 4 9 R- C- 1- 1- 3 M- 29 45 16 0.78 609241 769097- 4- -55 180 L- 4 9 R- C- 1- 1- 3 M- 5 12 7 0.91 610290 769079- 5- -60 178 L- 2 0 R- C- 1- 1- 4 M- 94 102 8 1.78 609290 769101- 4- -62 178 L- 7 9 R- C- 1- 1- 5 i- 97 99 2 5.63 609290 769101- 4- -62 178 n- 7 9 c- l M- 112 126 14 1.56 609290 769101- 4- -62 178 L- 7 9 R- C- 1- 1- 5 i- 115 120 5 3.40 609290 769101- 4- -62 178 n- 7 9 c- l M- 135 139 4 1.13 609290 769101- 4- -62 178 L- 7 9 R- C- 1- 1- 5 M- 3 14 11 1.09 609339 769095- 4- -55 180 L- 6 9 R- C- 1- 1- 6 M- 34 49 15 1.28 609339 769095- 4- -55 180 L- 6 9 R- C- 1- 1- 6 i- 40 43 3 2.55 609339 769095- 4- -55 180 n- 6 9 c- l M- 58 72 14 0.54 609339 769095- 4- -55 180 L- 6 9 R- C- 1- 1- 6 M- 55 68 13 0.57 609338 769097- 4- -55 180 L- 9 9 R- C- 1- 1- 7 M- 10 45 35 1.01 609391 769095- 5- -58 180 L- 3 0 R- C- 1- 1- 8 i- 24 27 3 3.79 609391 769095- 5- -58 180 n- 3 0 c- l M- 35 38 3 2.07 609389 769097- 4- -60 180 L- 3 9 R- C- 1- 1- 9 M- 77 82 5 1.07 609389 769097- 4- -60 180 L- 3 9 R- C- 1- 1- 9 M- 27 44 17 0.65 609438 769095- 4- -55 180 L- 0 9 R- C- 1- 2- 0 M- 33 70 37 1.73 609438 769096- 4- -55 180 L- 7 9 R- C- 1- 2- 1 i- 52 64 12 3.54 609438 769096- 4- -55 180 n- 7 9 c- l M- 83 88 5 1.03 609438 769096- 4- -55 180 L- 7 9 R- C- 1- 2- 1 M- 39 48 9 0.63 609489 769092- 5- -55 180 L- 9 0 R- C- 1- 2- 2 M- 26 37 11 0.76 609541 769093- 5- -58 178 L- 8 0 R- C- 1- 2- 3 M- 73 82 9 0.56 609541 769093- 5- -58 178 L- 8 0 R- C- 1- 2- 3 M- 84 103 19 1.85 609541 769093- 5- -58 178 L- 8 0 R- C- 1- 2- 3 i- 91 98 7 3.85 609541 769093- 5- -58 178 n- 8 0 c- l M- 108 113 5 0.93 609541 769093- 5- -58 178 L- 8 0 R- C- 1- 2- 3 M- 16 23 7 0.70 609540 769098- 4- -55 180 L- 2 9 R- C- 1- 2- 4 M- 32 35 3 5.31 609540 769098- 4- -55 180 L- 2 9 R- C- 1- 2- 4 M- 58 64 6 0.58 609540 769098- 4- -55 180 L- 2 9 R- C- 1- 2- 4 M- 70 76 6 1.86 609540 769098- 4- -55 180 L- 2 9 R- C- 1- 2- 4 i- 71 72 1 8.45 609540 769098- 4- -55 180 n- 2 9 c- l M- 118 148 30 1.06 609540 769098- 4- -55 180 L- 2 9 R- C- 1- 2- 4 i- 140 142 2 5.12 609540 769098- 4- -55 180 n- 2 9 c- l M- 51 53 2 1.27 609543 769086- 5- -58 179 L- 3 0 R- C- 1- 2- 5 M- 73 77 4 2.71 609543 769086- 5- -58 179 L- 3 0 R- C- 1- 2- 5 M- 107 117 10 6.09 609542 769090- 5- -58 179 L- 4 0 R- C- 1- 2- 6 i- 107 113 6 9.54 609542 769090- 5- -58 179 n- 4 0 c- l M- 21 43 22 0.71 609588 769084- 5- -55 180 L- 2 0 R- C- 1- 2- 7 M- 6 11 5 0.54 609590 769093- 5- -63 180 L- 2 0 R- C- 1- 2- 8 M- 27 29 2 1.45 609590 769093- 5- -63 180 L- 2 0 R- C- 1- 2- 8 M- 102 104 2 1.42 609590 769093- 5- -63 180 L- 2 0 R- C- 1- 2- 8 M- 28 34 6 0.83 609590 769096- 5- -63 178 L- 3 0 R- C- 1- 2- 9 M- 101 103 2 1.23 609590 769096- 5- -63 178 L- 3 0 R- C- 1- 2- 9 M- 116 128 12 0.92 609590 769096- 5- -63 178 L- 3 0 R- C- 1- 2- 9 M- 84 86 2 1.63 609640 769093- 5- -58 178 L- 2 0 R- C- 1- 3- 2 M- 62 66 4 4.55 609692 769075- 5- -58 178 L- 6 0 R- C- 1- 3- 3 i- 64 65 1 15.70 609692 769075- 5- -58 178 n- 6 0 c- l M- 86 96 10 1.18 609692 769075- 5- -58 178 L- 6 0 R- C- 1- 3- 3 i- 86 90 4 2.55 609692 769075- 5- -58 178 n- 6 0 c- l M- 12 23 11 0.57 609740 769081- 5- -55 178 L- 1 0 R- C- 1- 3- 6 M- 20 30 10 2.79 609791 769076- 5- -55 178 L- 4 0 R- C- 1- 3- 8 i- 25 26 1 18.95 609791 769076- 5- -55 178 n- 4 0 c- l M- 69 76 7 2.35 610389 769096- 4- -58 178 L- 3 9 R- C- 1- 4- 9 i- 70 72 2 7.10 610389 769096- 4- -58 178 n- 3 9 c- l M- 72 75 3 1.83 610439 769089- 4- -58 178 L- 6 9 R- C- 1- 5- 0 M- 100 109 9 0.78 610439 769089- 4- -58 178 L- 6 9 R- C- 1- 5- 0 M- 113 118 5 1.42 610439 769089- 4- -58 178 L- 6 9 R- C- 1- 5- 0 M- 1 11 10 1.11 610490 769086- 5- -63 178 L- 0 0 R- C- 1- 5- 1 i- 2 4 2 3.54 610490 769086- 5- -63 178 n- 0 0 c- l M- 16 22 6 4.19 610490 769086- 5- -63 178 L- 0 0 R- C- 1- 5- 1 i- 21 22 1 20.90 610490 769086- 5- -63 178 n- 0 0 c- l M- 112 120 8 2.61 610490 769086- 5- -63 178 L- 0 0 R- C- 1- 5- 1 i- 118 119 1 9.19 610490 769086- 5- -63 178 n- 0 0 c- l M- 59 64 5 0.72 610539 769081- 5- -63 178 L- 2 0 R- C- 1- 5- 2 M- 28 32 4 0.70 610890 769110- 5- -58 179 L- 0 0 R- C- 1- 5- 4 M- 11 17 6 2.52 609139 769092- 4- -55 180 L- 4 9 R- C- 1- 5- 6 i- 11 12 1 13.40 609139 769092- 4- -55 180 n- 4 9 c- l M- 5 8 3 1.52 609138 769094- 4- -58 180 L- 6 9 R- C- 1- 5- 7 M- 26 29 3 2.01 609138 769094- 4- -58 180 L- 6 9 R- C- 1- 5- 7 M- 33 39 6 0.87 609138 769094- 4- -58 180 L- 6 9 R- C- 1- 5- 7 M- 10 19 9 0.68 609188 769092- 5- -60 180 L- 4 0 R- C- 1- 5- 9 M- 6 7 1 2.92 609240 769100- 4- -58 180 L- 2 9 R- C- 1- 6- 0 M- 61 85 24 1.06 609240 769100- 4- -58 180 L- 2 9 R- C- 1- 6- 0 M- 23 30 7 1.70 609289 769096- 5- -55 180 L- 2 0 R- C- 1- 6- 1 M- 60 71 11 0.91 609288 769097- 4- -58 180 L- 9 9 R- C- 1- 6- 2 M- 75 84 9 0.67 609288 769097- 4- -58 180 L- 9 9 R- C- 1- 6- 2 M- 88 94 6 0.78 609288 769097- 4- -58 180 L- 9 9 R- C- 1- 6- 2 M- 35 55 20 0.83 609288 769099- 4- -60 180 L- 9 9 R- C- 1- 6- 3 M- 59 77 18 0.81 609288 769099- 4- -60 180 L- 9 9 R- C- 1- 6- 3 M- 2 14 12 1.86 609339 769093- 5- -57 180 L- 9 0 R- C- 1- 6- 4 i- 8 10 2 5.80 609339 769093- 5- -57 180 n- 9 0 c- l M- 23 40 17 1.15 609339 769093- 5- -57 180 L- 9 0 R- C- 1- 6- 4 i- 23 26 3 4.18 609339 769093- 5- -57 180 n- 9 0 c- l M- 5 9 4 1.54 609438 769093- 4- -57 180 L- 0 9 R- C- 1- 6- 5 M- 94 100 6 0.60 609438 769098- 4- -57 180 L- 8 9 R- C- 1- 6- 6 M- 116 118 2 1.44 609438 769098- 4- -57 180 L- 8 9 R- C- 1- 6- 6 M- 36 40 4 1.16 609490 769095- 5- -58 179 L- 4 0 R- C- 1- 6- 8 M- 62 66 4 0.79 609490 769095- 5- -58 179 L- 4 0 R- C- 1- 6- 8 M- 86 98 12 0.63 609490 769095- 5- -58 179 L- 4 0 R- C- 1- 6- 8 M- 54 58 4 0.84 609091 769091- 4- -57 179 L- 2 9 R- C- 1- 7- 0 M- 6 17 11 0.58 609091 769095- 4- -58 179 L- 1 9 R- C- 1- 7- 1 M- 22 23 1 4.22 609091 769095- 4- -58 179 L- 1 9 R- C- 1- 7- 1

