In New York meldet Warren Buffett einen Gewinnrückgang von 15 %, was jedoch insbesondere auf einen Versicherungsschaden bei der General Re zurückzuführen ist. Sollte der Kurs stärker nachgeben, stehen wir auf der Kaufseite.



