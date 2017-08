München - Für Vontobel ist die Aktie von HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7/ WKN A1PHFF) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Der Modekonzern HUGO BOSS habe am Dienstag das Ergebnis für das zweite Quartal 2017 bekannt gegeben: So habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 Prozent auf EUR 636 Millionen zugelegt. Bei einer um 10 Basispunkte stärkeren Rohertragsmarge von 67,7 Prozent sei das operative Ergebnis (EBIT) um 113,3 Prozent (YoY) auf EUR 80,6 Millionen gestiegen. Dieser Anstieg sei vor allem auf die Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge zurückzuführen. Seien im 2. Quartal 2016 noch Verluste in Höhe von EUR 57,4 Millionen ausgewiesen worden, liege in der aktuellen Periode ein Ertrag von EUR 6,3 Millionen vor. Das Unternehmen habe im Vergleich zur ursprünglichen Planung günstigere Konditionen bei der vorzeitigen Beendigung der Mieterträge erzielen können. Somit habe die im 2. Quartal 2016 gebildete Rückstellung im Berichtszeitraum reduziert werden können. Das Konzernergebnis habe so auf ein Plus von EUR 57,6 Millionen steigen können (+418,9% YoY).

