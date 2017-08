Boston - Barings Real Estate Advisers, Teil der Barings LLC, einer der weltweit größten diversifizierten Immobilien-Investmentmanager, hat für einen Individualfonds eines deutschen berufsständischen Versorgungswerks ein Wohnportfolio in Finnland erworben, so Barings in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...