Wichtige Themenbereiche der Kooperation sind unter anderem Aus- und Weiterbildung, der Wissenstransfer sowie die Weiterentwicklung von Technologien, Anwendungsverfahren, Normen und Standards. "Wir stehen bereits seit 2015 in engem Kontakt mit der AG AM im VDMA und haben in den intensiven Gesprächen eine große Bandbreite von Potentialen für die gemeinsame Zusammenarbeit entdeckt", so Sascha F. Wenzler, Bereichsleiter Formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt.

Kernpunkt ist dabei unter anderem, den Einsatz additiver Technologien in der industriellen Produktion weiter zu fördern und neue Anwendungsbereiche zu erschließen. "Die formnext powered by tct bietet uns die führende internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...