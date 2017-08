Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung am Montag etwas fester gestartet. Die Freude über gut ausgefallene US-Jobdaten vom Freitag halle zu Beginn der neuen Woche nach, heisst es. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial sein Rekordrally nach dem Arbeitsmarktbericht der Regierung fortgesetzt, nachdem die Beschäftigung im Juli stärker gestiegen war als erwartet. Die Arbeitslosigkeit fiel auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren. Auch die meisten asiatischen Börsen reagierten am Morgen positiv darauf, dass in den USA der Wirtschaftsmotor rund läuft.

Dieser Optimismus habe sich auch auf die Rohstoffmärkte übertragen - mit steigenden Notierungen etwa am Rohölmarkt, kommentiert ein Marktbeobachter am Montag. Weiterhin bewege die weltweite Berichtssaison die Aktienmärkte, aber wichtige Konjunkturdaten aus China und aus den USA könnten die neue Woche bestimmen, so der Experte.

Der Swiss Market Index (SMI) legt gegen 09.30 Uhr 0,22% auf 9'196,80 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,15% auf 1'469,41 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,19% auf 10'469,25. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus, acht unverändert und drei im Minus.

In der vergangenen Woche legte der SMI insgesamt weiter kräftig zu und erreichte vor dem Wochenende gar ein neues Intraday-Jahreshoch bei ...

