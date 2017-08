Hans-Josef Fell nimmt den aktuellen Eierskandal um das Insektizid Fipronil zum Anlass, um mit einer verbreiteten Mär aufzuräumen, dass die Produktion von Bioeiern zu teuer sei. Warum Photovoltaik hier hilft, erläutert er in seinem nachfolgenden Beitrag und verweist dabei auf praktizierte Beispiele in China. Geht auch in Deutschland, sagt er. Trotz Restriktionen seitens des EEG.

