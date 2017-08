Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den deutlichen Kursgewinnen in Reaktion auf den guten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag geht es an den Börsen in Europa am Montagmorgen noch ein paar Punkte weiter nach oben. Die Anleger schauen vor allem auf die Entwicklung des Dollar. Hatte zuletzt nämlich die Stärke des Euro die Aktienindizes in Europa belastet, weil ein teurer Euro ungünstig für die Exportindustrtie ist, hat sich das mit dem US-Arbeitsmarktbericht zunächst geändert. Die Daten schüren Fantasie über steigende Zinsen in den USA, was den Dollar stützt.

Allerdings hat sich die Gemeinschaftswährung von ihren Tiefs zum Dollar am Freitag auch schon wieder ein wenig berappelt von unter 1,1750 auf 1,1805 Dollar. Der DAX liegt knapp eine Stunde nach Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 12.320 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls 0,2 Prozent auf 3.514 Zahler. Beim Öl und beim Gold tut sich wenig, am Anleihenmarkt sinken die Kurse etwas, die Renditen ziehen entsprechend an.

Die Liste der Konjunkturdaten und Unternehmensberichte ist eher dünn. Die deutsche Industrieproduktion ist im Juni um 1,1 Prozent zum Vormonat gesunken und damit schlechter ausgefallen als mit plus 0,1 Prozent zum Vormonat erwartet. Am Markt spielt das aber keine größere Rolle nach zuletzt reihenweise eher gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Die laufende Berichtssaison der Unternehmen macht derweil eine kleine Pause und nimmt zur Wochenmitte wieder an Fahrt auf.

Zukauf von Fresenius Medical Care kein schneller Kurstreiber

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Der DAX-Konzern übernimmt das Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen NxStage Medical für 1,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Aufschlag auf den letzten Kurs von NxStage von rund 30 Prozent. NxStage entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte und weitere Produkte für den Einsatz in der Heimdialyse und der Intensivmedizin. Der Kauf wird von Marktteilnehmern als "teuer" eingestuft, für FMC geht es um 0,7 Prozent nach unten.

Positiv für SGL Carbon werten Händler die Absicht, das Geschäft des Joint Ventures mit BMW selbst übernehmen zu wollen. "Die Exklusivität der Abnahme durch BMW ist ohnehin beendet, da würden sie sich dadurch schneller neue Kundengruppen erschließen", sagt ein Analyst. SGL ziehen um fast 5 Prozent an.

Bei PostNL kommt der Ausblick für das Expressgeschäft nicht gut an, für die Aktie geht es um knapp 7 Prozent nach unten.

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat laut den Analysten von Berenberg solide Geschäftszahlen vorgelegt, im Handel ist von etwas unter den Konsenserwartungen ausgefallen Zahlen die Rede. Die Jahresziele hat das Unternehmen bekräftigt. Die Aktie verliert 2 Prozent. Xing gewinnen dagegen 2,3 Prozent nach dem Ausweis der Quartalszahlen. "Wie erwartet war das wieder ein starkes Quartal", so ein Händler. Das Unternehmen habe die hohen Erwartungen getroffen.

Hypoport hat seine jüngst bereits umrissenen Geschäftszahlen bestätigt. Das SDAX-Unternehmen bekräftigte das Ziel, Umsatz und Ertrag 2017 prozentual "leicht zweistellig" zu steigern. Der Kurs zieht um 5,2 Prozent an. In der dritten Reihe verteuern sich Aumann nach dem Quartalsausweis um 5 Prozent.

Presseberichte über ein mögliches Aus der elektronischen Gesundheitskarte sorgen für Druck auf Compugroup. Die TecDAX-Aktie verliert in der Spitze 7 Prozent. "Es ist unsicherer denn je, wann die Gesundheitskarte die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt", sagte Helmut Platzer, Vorstandsvorsitzender der AOK Bayern, gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Analysten machen Kurse

Nachdem die Aktie von Vapiano jüngst unter den Ausgabepreis zurückgefallen ist, kommen nun nach dem Börsengang Ende Juni zum Emissionspreis von 23 Euro die ersten Analysteneinstufungen für das Papier auf den Markt. Berenberg hat den Wert mit "Kaufen" und einem Kursziel von 27 Euro aufgenommen, die Kollegen von Jefferies plädiert ebenfalls für "Kaufen" bei einem Ziel von mittelfristig 25 Euro. Für Vapiano geht es um 4,3 Prozent nach oben auf knapp über 22 Euro.

Auch die Aktie des Motorenherstellers Deutz stand zuletzt unter Abgabedruck. Die Analysten der HSBC haben den Wert auf "Kaufen" hoch genommen, wie es aus dem Handel heißt. Der Kurs legt um 1,2 Prozent zu. Evotec steigen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 7 Prozent auf knapp 13 Euro.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.509,51 0,06 2,10 6,66 Stoxx-50 3.120,12 -0,07 -2,20 3,64 DAX 12.289,54 -0,07 -8,18 7,04 MDAX 25.120,85 0,07 16,81 13,21 TecDAX 2.278,50 -0,19 -4,33 25,76 SDAX 11.320,59 0,05 5,89 18,92 FTSE 7.528,35 0,22 16,64 5,40 CAC 5.211,60 0,16 8,16 7,18 Bund-Future 163,06 -0,11 0,16 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1807 +0,14% 1,1790 1,1759 +12,3% EUR/JPY 130,81 +0,23% 130,51 130,30 +6,4% EUR/CHF 1,1482 +0,20% 1,1460 1,1431 +7,2% EUR/GBP 0,9046 +0,18% 0,9029 1,1089 +6,1% USD/JPY 110,80 +0,09% 110,70 110,81 -5,2% GBP/USD 1,3051 -0,05% 1,3058 1,3040 +5,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,43 49,58 -0,3% -0,15 -13,3% Brent/ICE 52,11 52,42 -0,6% -0,31 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,79 1.258,83 -0,1% -1,04 +9,2% Silber (Spot) 16,25 16,27 -0,1% -0,02 +2,0% Platin (Spot) 960,85 965,45 -0,5% -4,60 +6,3% Kupfer-Future 2,89 2,89 +0,1% +0,00 +14,5%

