Zürich - In der letzten Woche haben vor allem die europäischen Börsen wieder an Wert gewonnen. Hauptgrund dafür waren Währungsbewegungen. Der Aufwärtstrend des EUR/USD wurde durch die starken US-Arbeitsmarktdaten gestoppt, worauf der Dax prompt 1.4% zulegte, was fast dem Wochengewinn entspricht. Der Schweizer Markt profitierte nach wie vor vom schwächeren Franken. So überquerte der EUR/CHF die Marke von 1.15 und schloss am Freitag nur unwesentlich tiefer.

Davon profitieren Firmen mit einer grossen Produktionsbasis in der Schweiz, wie z.B. Geberit (+5.3% über die Woche) oder die Uhrenhersteller Swatch (+4.2%) und Richemont (+4.2%). Allerdings erscheint der EUR/CHF-Kurs nach dem starken Move ausgereizt und er ist auch bereits nahe dem fairen Wert gemäss Kaufkraftparität von etwa 1.18. Der Euro ist zwar gegenüber dem Dollar immer noch unterbewertet, aber nach der starken Aufwärtsbewegung (+11% seit dem 7. April) erscheint zumindest eine Pause wahrscheinlich.

Die Zinsen kamen über die Woche wieder etwas zurück, hauptsächlich in Europa. In den USA zog die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen am Freitag nach den starken Arbeitsmarktdaten um vier Basispunkte an. Mit einem Wert von 2.27% bleiben die Zinsen aber vergleichsweise tief.

Beim Rohöl sieht man im Future-Markt seit etwa einem Monat eine Backwardation, nachdem lange eine starke ...

