Dank guter US-Arbeitsmarktdaten konnte der DAX am Freitagnachmittag deutlich zulegen. Er stieg bis auf 12.321 Punkte und ging schließlich drei Punkte unter der 12.300er-Marke aus dem Handel. Auch die Wochenbilanz fiel dank dieser Zugewinne gut aus. Hier legte der DAX rund 1,1 Prozent zu. Was nun in dieser Woche auf ihn zukommt, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.