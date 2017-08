Welches Unternehmen wird für rote Zahlen und noch nicht erfüllte Prognosen so gefeiert wie Tesla?! Kennen Sie eins? Fakt ist, die Auslieferungen legen zu, die Zahlen zum letzten Quartal bieten Licht und Schatten. Ist eine neue Kapitalerhöhung fällig, wie amerikanische Analysten schätzen? Umsatzverdopplung im zweiten Quartal, die ersten Modelle 3 ausgeliefert, die Prognosen optimistisch, die anderen Modelle auch gefragt. So weit so gut. Was aber ist mit den erneut roten Zahlen? Kommt eine weitere Kapitalerhöhung? Und was, wenn noch mehr Kunden die Bestellungen - aktuell 63000 beim Modell 3 - zurückziehen? Antje Erhard hat sich umgehört.