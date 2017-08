Billige Währung, hohe Inflation - also kein Grund für höhere Zinsen im Vereinigten Königreich. War ja zu erwarten. Aber die Aussichten, warum die Entscheidung fiel, stimmen nachdenklich oder, Thu Lan Nguyen von der Commerzbank? Das Pfund verliert nach der Zinsentscheidung. Aber die war doch erwartet worden. Wie skeptisch ist die Bank of England wegen Großbritanniens Zukunft? Wieso die heftige Marktreaktion? Was ist, wenn die Wirtschaft (weiter) an Dynamik einbüßt? Antje Erhard und Thu Lan Nguyen im Gespräch.