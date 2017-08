Nach einem missglückten Ausbruchsversuch der Telekom-Aktie im Mai dieses Jahres über eine markante Hürde aus den Vorjahren musste das Papier einen herben Dämpfer einstecken und fiel auf seine Jahrestiefs zurück - nun aber könnte in diesem Bereich eine Trendwende einsetzen!

Übergeordnet steckt die Telekom-Aktie seit einem Kursniveau von 8,00 Euro aus Februar 2013 in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrendkanal und arbeitete sich bis April 2015 auf ein Verlaufshoch um 17,60 Euro vor. An dieser Stelle setzte zeitgleich aber auch eine volatile Seitwärtsbewegung ein, die bis zum heutigen Tag andauert - zwischendurch versuchten Marktteilnehmer mit einem Ausbruch auf 18,14 Euro im Mai dieses Jahres die Seitwärtsbewegung aufzulösen, scheiterten am Ende jedoch. Die Folge waren kurzfristige Abgaben auf die Horizontalunterstützung und bisherigen Jahrestiefs um 15,62 Euro, wo sich seit einigen Wochen wieder Käufer eingefunden haben und für eine Stabilisierung sorgen ...

