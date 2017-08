Kurzzeitig erhältliche Billigklingen für Mach3-Rasierer stießen auf Verbraucherinteresse. Gillette als Marke ist stark, hat aber diesen einen wunden Punkt.

Neulich stand ich an der Kasse bei Rossmann mit einem Ersatzpaket an Rasierklingen für meinen Gillette Mach3-Nassrasierer. Da legte mir die nette Kassiererin eine kostenlose Probepackung bei mit der Aussage: "Probieren Sie doch diese mal, die sind genauso gut." Ich war verdutzt und meine erste gelernte Reaktion war: "Wie, dürfen die das denn?"

Schließlich prangte - so glaube ich mich zu erinnern - sogar das Mach3-Logo auf der Packung, mit dem Hinweis, dass die Ersatzklingen hierauf passen. Ich sah vor meinem geistigen Auge schon attraktive Ersparnisse in der nächsten Zeit, doch wurde ich leider eines Besseren belehrt. Schließlich verlief mein Test daheim leider nicht erfolgreich und ich musste schnell wieder auf die gefühlt besseren Originalklingen zurückwechseln. Die Nachahmer-Klingen wurden dann kurze Zeit später aus dem Verkauf genommen.

Der Mach3 steht bei Gillette im Zentrum, das wird auch dem Besucher auf der Firmenwebsite schnell klar. Der seit fast 20 Jahren erhältliche Rasierer ist Dauerbrenner und Umsatzbringer. Als kürzlich Wilkinson die erwähnten günstigen Ersatzklingen auf den Markt brachte, bedrohten diese jenes Geschäftsmodell von Gillette.

Ein Gericht stoppte den Verkauf der Klingen, die unter den jeweiligen Eigenmarken bei insgesamt fünf Drogeriemarkt-Ketten erhältlich waren, also nicht nur bei Rossmann wie in meinem geschilderten Fall. Es stellt sich also die Frage, ob solche Alternativ-Angebote unter allen männlichen Verbrauchern zur Gefahr für die Marke Gillette werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...