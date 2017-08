Köln (ots) -



- Auf der Gamescom 2017 wird Ford ambitionierte Gamer herausfordern, an der Spielekonsole gegen reale Rundenzeiten eines Profi-Fahrers anzutreten



- Die besten Teilnehmer beim Forza Motorsport 6-Wettbewerb auf dem Ford-Stand gewinnen ein exklusives Rennstreckenerlebnis mit dem Ford Focus RS



- Ford zeigt auf der Gamescom vom 22. bis 26. August in Köln den Ford Focus RS, den neuen Ford Fiesta ST-Line und als Highlight den Ford GT-Supersportwagen



Auf der diesjährigen Gamescom, Europas größter Messe für Computerspiele, bietet Ford unter Verwendung der Forza Motorsport 6-Rennsportsimulation eine ganz besondere Herausforderung. Zwischen dem 22. und 26. August erhalten Spieler in den Kölner Messehallen die Gelegenheit, gegen reale Rundenzeiten eines Profi-Fahrers anzutreten. Dabei gilt es, mit den Zeiten des Ford Chip Ganassi Racing-Fahrers Harry Tincknell Schritt zu halten, die er auf der Rennstrecke im belgischen Spa mit einem Ford Focus RS vorgelegt hat. Die schnellsten Wettbewerbsteilnehmer werden am 23., 24. und 25. August mit dem Hubschrauber zu einer Teststrecke geflogen, um den Ford Focus RS mit ihren eigenen Sinnen zu erleben - inklusive eines Coachings durch den Le Mans-Rennfahrer Tincknell. Zudem erhalten Gewinner ein Paar Recaro-Sitze sowie Preise von B&O PLAY.



Im Rahmen des Messeauftritts von Ford wird es weitere Möglichkeiten geben, um ein Fahrerlebnis mit dem Ford Focus RS zu gewinnen. Standbesucher können unter dem Hashtag tamethetrack Selfies auf einer speziell eingerichteten Station teilen. Akkreditierte Medien können am 22. August ebenfalls attraktive Preise gewinnen.



Der Ford Focus RS ist Bestandteil des Xbox-Konsolenspiels Forza Motorsport 6. Ebenfalls im Spiel verfügbar ist der Ford GT Ultra-High-Performance-Supersportwagen, der sogar die Spieleverpackung ziert und als realer Rennwagen bei den FIA-Langstreckenmeisterschaften von Harry Tincknell gesteuert wird.



Auf dem Ford-Stand in Halle 8 der Kölner Messe zeigt das Unternehmen außerdem den Ford Focus RS, den neuen Ford Fiesta ST-Line und als Highlight den Ford GT.



Die Pressemappe zum Ford-Auftritt auf der Gamescom wird ab dem 22. August, 9.00 Uhr, im Internet unter folgendem Link abrufbar sein: http://gamescom2017.fordpresskits.com



Weiteres Material ist ab sofort abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=4znfVRKkOzM



http://ots.de/VdtSU



