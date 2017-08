Genf - Was die Anleger betrifft, so hat das Small- und Mid-Cap-Segment seit Jahresbeginn Rückenwind, so Charles Anniss, Portfoliomanager für Small- und Mid-Cap-Portfolios, European Equities-Team bei Union Bancaire Privée. Da die Unternehmen überwiegend im Inland agieren würden, biete dieses Universum zahlreiche Anlagechancen in Europa.

