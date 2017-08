Eine sehr positive Studie der Deutschen Bank hat der EVOTEC-Aktie am Montag kräftig Schub gegeben. Mit fast 6 Prozent Plus auf 12,845 Euro setzten sie sich in der ersten halben Stunde des Handels an der Spitze des TecDAX klar ab. Analyst Falko Friedrichs sieht Evotec nach der jüngsten Übernahme des US-Wettbewerbers Aptuit in die Liga weltweit...

Den vollständigen Artikel lesen ...