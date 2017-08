Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Rita Falk wohnt in einem kleinen bayerischen Dorf, ist mit einem Polizisten verheiratet und schreibt einen Kult-Krimi nach dem anderen. Acht spannende und super kuriose Fälle hat sie ihren leicht ungehobelten, brillant-schrägen Provinz-Ermittler Franz Eberhofer schon lösen lassen: mit tiefschwarzem Humor, vielen überraschenden Wendungen und tiefen Einblicken ins bayerische Seelenleben. Jeder Fall eine Mordsgaudi, auch für Nicht- Bayern. Oliver Heinzes aktueller Hörbuch-Tipp: Die "Franz Eberhofer-Reihe". Alle acht Bände können Sie sich komplett bei Audible downloaden:



Sprecher: Ermitteln tut der Eberhofer Franz in dem erfundenen, bayerischen Örtchen Niederkaltenkirchen - und zwar mit voller Leidenschaft:



O-Ton 1 ("Eberhofer", 0:34 Min.): "Eberhofer!", kann ich unseren werten Herrn Bürgermeister sofort eindeutig erkennen. "Sie müssen umgehend kommen, bei der Mooshammerin brennt's." "Seids jetzt alle komplett narrisch, oder was? Für Brände bin i net zuständig, kruzifix. Rufens mich an, wenn irgendwo eingebrochen wird, bei einem Verkehrsunfall, Raubüberfall, einer Geiselnahme oder Vergewaltigung meinetwegen. Im Idealfall bei einem glasklaren Mord. Aber nicht, wenn es bloß irgendwo brennt, verstanden? Ausnahmefälle san einzig und allein die Metzgerei Simmerl und das Wirtshaus vom Wolfi. Ende der Durchsage!"



Sprecher: Ansonsten hält der Eberhofer öfter mal ein Nickerchen, trinkt regelmäßig mit Freunden sein Bierchen und dreht mit Dackel Ludwig eine Runde ums Dorf - eins-sechzehn ist ihr Rekord! Er liebt Leberkässemmeln und für das Essen seiner Oma würde er glatt sterben:



O-Ton 2 ("Eberhofer", 0:20 Min.): "Die Oma macht uns die Blut und Leberwürste mit Kraut und Kartoffelstampf - und der Papa frisst wie ein Schleuderaffe. Hinterher braucht er einen Schnapserl für den Magen und zieht sich wieder die Beatles rein. Ziemlich laut. Und ich bin froh, dass die Oma schon taub ist und sich nicht jeden Abend den gleichen Scheißdreck anhören muss."



Sprecher: Getrübt wird die niederbayerische Idylle aber leider immer wieder durch mysteriöse Verbrechen:



O-Ton 3 ("Eberhofer", 0:28 Min.): "Franz!", sagt der Papa und steht wie angewurzelt im Türrahmen. "Da is a Leich in unserem Kofferraum. A Leich, verstehst? In unserem Kofferraum! Wie zum Teufel kommt die da nei, Franz? Hörst du mir eigentlich zu, zefix?", brüllt er mich an. "Es is a Leich in unserem Kofferraum. Hab di schon verstanden, Papa. Du, vielleicht solltest du amoi deinen Dealer wechseln. Du vertragst das Zeug nimmer, des du da qualmst."



Sprecher: Am Ende klärt der Eberhofer mit Hilfe seines alten Kumpels, dem Birkenberger Rudi, aber jeden noch so rätselhaften Fall. Ungehobelt, spannend, überraschend und zum Totlachen: Die Franz Eberhofer-Reihe - im bayerischen Dialekt wunderbar gelesen von Schauspieler und Komiker Christian Tramitz. Alle acht Fälle gibt's jetzt bei Audible zum Download.



Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Klicken Sie einfach mal auf Audible.de: Dort finden Sie alle Eberhofer-Krimis von Rita Falk zum Download - von "Winterkartoffelknödel" über "Zwetschgendatschikomplott" und "Grießnockerlaffäre" - die übrigens jetzt verfilmt wurde und seit 3. August auch im Kino läuft - bis hin zum allerneusten Fall "Weißwurstconnection". Viel Spaß beim Hören!



OTS: Audible GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56459.rss2



Pressekontakt: Hendrik Gerstung Tel.:030/ 31 01 91 - 132 Mail:hendrig@audible.de