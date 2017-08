Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das "Promi Big Brother"-Haus ist voll! Für diese sechs Prominenten geht es ab Freitag, 11. August (20:15 Uhr, SAT.1) in Deutschlands ungerechtester Herberge um "Alles oder Nichts": "Caught in the Act"-Star Eloy de Jong (44), Modedesignerin und Teleshopping-Ikone Sarah Kern (48), "Lindenstraße"-Bewohner Willi Herren (42), Performancekünstlerin Milo Moiré (34), Mister Germany 2017, Dominik Bruntner (24) und Selfmade-Millionär Jens Hilbert (39).



Eloy de Jong, Boyband-Legende, ist mit dem Gefühl, permanent in der Öffentlichkeit zu stehen, bestens vertraut: "Damals war ich ein braver Magazin-Poster-Boy und alles was wir gesagt und getan haben, hat in das soziale 'Bravo'-Format gepasst. Überall wo wir waren haben uns Leute belagert. Mein Leben war ein bisschen ein 'Big Brother'-Haus. Ich gehe ins Haus und versuche das einfach als eine Experience zu sehen." In der Nacht allerdings, wäre Eloy am liebsten unbeobachtet: "Ich habe manchmal Alpträume, dann werde ich wach und habe keine Ahnung, wo ich bin. Da kann ich wirklich in Panik ausbrechen."



Sarah Kern, Modedesignerin, trifft für ihren Einzug keine speziellen Vorbereitungen: "Bis auf die Tatsache, dass ich schaue, dass ich nichts vergesse, bereite ich mich nicht wirklich vor. Ich nehme es als Spiel und Abenteuer an, so wie man es auch sehen sollte." Die permanente Kamerabeobachtung ist für Sarah Kern "einfach krank. Mal sehen, es wird bestimmt den ein oder anderen geben, der ausrastet - vielleicht bin es ja auch ich (lacht)."



Willi Herren, "Lindenstraße"-Bewohner und Ballermann-Sänger, ist jahrelanger "Big Brother"-Fan und freut sich entsprechend auf die Zeit im Haus: "Seit der ersten Folge habe ich mir jede Staffel reingezogen. Ich will einfach mal ein Teil davon sein. Mich reizt das ungemein, mit elf verschiedenen Charakteren unter einem Dach zu leben." Großen Wert legt der Schlagersänger auf Sauberkeit: "Hygiene ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin auch ein Hypochonder. Wenn ich lese oder höre, jemand hat was, dann halte ich gleich Abstand, weil ich Angst habe, ich werde krank. Könnte lustig werden."



Milo Moiré, Performancekünstlerin, erregte unter anderem mit ihrer Nackt-Demonstration für die Selbstbestimmtheit von Frauen nach den Silvesternacht-Übergriffen vor dem Kölner Dom internationales Aufsehen. Milo sieht sich jetzt schon als Gewinnern bei ihrer Reality-Premiere: "Die meisten Leute kennen mich nur als Künstlerin und nicht als Privatperson. Nicht nur die Zuschauer werden mich besser kennenlernen, sondern ich mich selbst auch. Das geht in einer Extremsituation besonders schnell. Egal wie es für mich ausgeht, das Haus werde ich auf jeden Fall mit einem Lächeln verlassen." Aufgrund ihrer Aktionen wurde Milo bereits verhaftet und weiß, wie hart Isolation sein kann: "Vor einem Jahr saß ich 24 Stunden in Einzelhaft. Das war ganz schrecklich und verstörend. Von einem Schlag auf den anderen war ich nicht mehr Teil der Gesellschaft, sondern eine Kriminelle. Das macht einen verrückt, wenn man da alleine sitzt und nichts hat, womit man sich beschäftigen kann. Zum Glück ist es diesmal keine Einzelhaft."



Dominik Bruntner, Mister Germany 2017, versucht sich bereits mit dem Gedanken der 24-stündigen Kameraüberwachung anzufreunden: "Ich kann mir vorstellen, dass ich die ersten paar Tage immer wieder auf die Kameras schaue und ständig im Hinterkopf habe, dass ich beobachtet werde. Aber vermutlich geht das mit der Zeit vorbei und man vergisst die Kameras komplett." Im Haus will er bei seinen Mitbewohnern für eine entspannte Atmosphäre sorgen: "Ich bin eigentlich immer gut drauf, hab' Bock, Party zu machen, und denke, ich kann schon ein bisschen Stimmung ins Haus bringen. Außerdem bin ich Single und vermute, dass auch einige hübsche Mädels dabei sind. Mal schauen, vielleicht ergibt sich ja in die Richtung was."



Jens Hilbert, schriller Selfmade-Millionär, hat Respekt vor seinem Einzug bei "Promi Big Brother": "Ich kann ganz klar sagen: Ich habe Angst. Würde mich Heidi Klum für den GNTM-Jury-Job anfragen, hätte ich den ganzen Tag ein Strahlen auf den Lippen, weil ich weiß, ich kann in dem Format in keiner Weise scheitern. Der karitative und Charity-Gala veranstaltende Boss Jens hat ein tolles Image erreicht. Aber der kleine Jens innendrin, der immer mal wieder mit den Selbstzweifeln zu kämpfen hat, besteht der auch in Jogginghose und T-Shirt, wenn er drei Tage wenig Essen hatte? Ich bin ein Kontroll-Mensch." Der Unternehmer, der durch seine Haarentfernungsmethoden zum Millionär wurde, kann seine Mitbewohner sicher mit hilfreichen Tipps beraten: "Ich bin so speziell als Mensch, dass ich bei haarigen Themen auch hier und da eine andere Meinung habe. Gerade haben wir ganz viele Männer, die Bartkorrekturen machen. Ich persönlich finde einen Dreitagebart total sexy. Number One bei Männern ist übrigens Intimenthaarung, weil die Frauen es beim Sex geiler finden."



Diese sechs Prominenten ziehen außerdem ins "Promi Big Brother"-Haus ein: Model Sarah "Dingens" Knappik (30), "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy (64), Fitness-Bloggerin Maria "Yotta" Hering (30), Medien-Berater und Ex von Jenny Elvers, Steffen von der Beeck (43), Luxuslady Claudia Obert (55) und "Bachelor"-Sternchen Evelyn Burdecki (28).



In diesem Jahr geht es für die zwölf prominenten Bewohner im Haus um "Alles oder Nichts". Die fünfte Staffel "Promi Big Brother" startet am Freitag, 11. August 2017, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und wird moderiert von Jochen Schropp und Jochen Bendel.



Die kompletten Interviews, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind ab sofort unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.



"Promi Big Brother" - Freitag, 11. August bis Freitag, 25. August, täglich in SAT.1 - täglich live um 22:15 Uhr - Auftaktshow und Finale freitags live um 20:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1187, -1158 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2