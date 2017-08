Rom (ots/PRNewswire) -



Das Projekt hat zum Ziel, die ganze Welt dazu zu bringen, über die Bedeutung und Mission der Arbeit zu kommunizieren und sie zu teilen. Bilder des italienischen Astronauten Paolo Nespoli werden den Web-Benutzern durch die "Space Three" App - SPAC3 - eine leicht zu benutzende App, die von der ESA mit RAM in Zusammenarbeit mit der ASI und Cittadellarte - Fondazione Pistoletto entwickelt wurde - zur Verfügung gestellt. Die App wird für iOS und Android Smartphones verfügbar sein. Gemäß den vorgeschlagenen Themen werden die Nutzer die Möglichkeit haben, die Weltraumfotos von Herrn Nespoli mit den selbst erstellten Bildern von der Erde innerhalb des Symbols des Dritten Paradieses zu kombinieren.



Die so hergestellten Bilder werden nach Teilung auf den üblichen Plattformen (Twitter, Facebook und Instagram) mit dem Hashtag SPAC3 auf einem großen interaktiven Mosaik (http://www.spac3.earth) in Form des Dritten Paradieses gezeigt, so dass alle Menschen auf der Welt die Möglichkeit haben, an diesem einzigartigen und dynamischen Sozialen Kunstwerk teilzuhaben.



Vitalität, Innovation, Technologie und Fähigkeit (Vitality, Innovation, Technology and Ability) stehen für das Akronym VITA (LEBEN auf Italienisch) und sind bezeichnend für die Aktion von Paolo Nespoli. Das Design des Mosaiks stellt die wesentlichsten Botschaften der Aktion dar und die Form erinnert an den Planeten Erde. Es enthält auch das Symbol des " Dritten Paradieses", das die großen Themen des Projektes zusammenbringt: DNA, ein Symbol für Leben, und, allgemein gesagt, ein Symbol wissenschaftlicher Dimension; das Buch, ein Symbol für Kultur und kontinuierliches Lernen; die Erde, ein Symbol für Menschheit.



"SPAC3 ist ein großes Kunstwerk, das alle Menschen mit der Weltraummission verbindet," so Michelangelo Pistoletto."Wissenschaft und Technologie gehen mit dem Dritten Paradies in Richtung Weltraum: so bringt die Technologie die Menschheit in einem großen Projekt des Gleichgewichts und der Harmonie zusammen."



Die Interventionsthemen, die direkt durch die globalen Aktionsziele der Vereinten Nationen inspiriert wurden, werden auf der SPAC3 App angezeigt und in 6 im Quadrat angezeigten Titeln dargestellt:



1) LEBEN AUF DEM LAND



2) NAHRUNG FÜR ALLE



3) LEBEN UNTER WASSER



4) GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



5) KLIMASCHUTZ



6) NACHHALTIGE PRODUKTION UND NACHHALTIGER KONSUM



Die App wird Sie nach einem der 6 Bereiche fragen, zu dem Sie beitragen möchten und Ihre Nachricht abschicken.



