Die EU subventioniert Tierfabriken - und will sie gleichzeitig bestrafen, weil sie das Grundwasser mit Nitrat verschmutzen. Aus diesem Grund könnten nun die Preise für Trinkwasser steigen. Eine Correctiv-Recherche.

In Supermärkten kostet ein Kilo Hähnchenbrust sechs Euro. Das verdanken wir unter anderem der WIMEX GmbH. In und um Baasdorf, auf dem plattesten Land zwischen Magdeburg und Leipzig, unterhält die Firma Ställe für mehr als 160.000 Hühner.

WIMEX-Geschäftsführer Gerhard Wagner erhielt 2013 das Bundesverdienstkreuz, weil er das "Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten nach der Wiedervereinigung" verkörpere. Er hatte die Firma einst in Bayern gegründet und war nach der Wende rasch in Sachsen-Anhalt expandiert. Wagner ist ein geachteter Manager. Die WIMEX ein moderner Agrarkonzern, in dem nach neuestem Know-how Hühner im Schnelldurchgang gemästet werden.

So weit, so gut. Recherchen von CORRECTIV haben nun aber ergeben, dass WIMEX nicht nur bereits mehrere Millionen Euro Subventionen aus Brüssel erhielt, sondern gleichzeitig auch das Grundwasser der Region mit Nitrat belastet ist. Im Einzelnen:

WIMEX bekommt im Jahr rund 400.000 Euro EU-Agrar-Subventionen für die riesigen Flächen, auf denen die Firma einen Teil des Hühnerfutters anbaut. Nach der Wende hatte sie eine Agrargenossenschaft übernommen.Der Nitratgehalt des Grundwassers lag im Jahr 2015 in der Region rund um Baasdorf bei rund 90 Milligramm pro Liter. Der offizielle Grenzwert beträgt 50 Milligramm. Der Grenzwert wird damit fast um das Doppelte überschritten.Aus den WIMEX-Ställen in und um Baasdorf entweichen nach Angaben des Umweltbundesamtes im Jahr rund 140 Tonnen Ammoniak in die Luft. Ammoniak - das ist der Stoff, der solche Ställe so stinken lässt: ein scharfes, übel riechendes Gas, das aus dem Kot und Urin der Tiere entsteht. Ammoniak belastet die Luft mit Feinstaub, der Regen wäscht es später aus und spült es in den Boden. Es trägt dazu bei, das Grundwasser mit Nitrat zu belasten.

Dabei hält sich WIMEX, nach allem, was man weiß, an die Gesetze und Umweltauflagen. Die hohe Zahl der Hühner ist erlaubt durch eine Baugenehmigung der Gemeinde. Grenzwerte für Ammoniak-Emissionen gibt es nicht. Filter, die die tierischen Abgase aus den Ställen filtern, sind nicht vorgeschrieben. Und nach Ansicht von WIMEX auch nicht sinnvoll: "Der Energieaufwand macht die Filtertechnik unwirtschaftlich", heißt es aus der WIMEX-Zentrale gegenüber CORRECTIV. Niemand hat gern solch riesige, stinkende Ställe in seiner Nachbarschaft. Aber verboten sind sie nicht.

Und doch ist das System, in dem die WIMEX operiert, als Ganzes irrational. Wie kann es sein, dass ein hoch profitabel arbeitender Massentierhalter, dessen Böden mit Nitrat vollgepumpt sind, für seine Ackerflächen rund eine halbe Million Euro Agrar-Subventionen aus Brüssel kassiert? Und das vor dem Hintergrund, dass Brüssel gleichzeitig eine Klage gegen Deutschland erhebt, weil die Regierung hierzulande nicht genug gegen die Nitratbelastung unternimmt. Die EU will Deutschland für den Nitratausstoß der Tierindustrie bestrafen, und fördert die Großbetriebe gleichzeitig mit Subventionen.

Wie kommt es zu diesem Widerspruch?

Schuld ist aber nicht nur Brüssel, sondern die Blockadepolitik der Mitgliedsländer. Das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium bremst notwendige Reformen seit Jahren aus.

Die EU bemisst den Großteil ihrer Subventionen rein an der Fläche eines Betriebes. Selbst dann, wenn die Äcker Teil einer industriellen Massentierhaltung sind. Für die Bewilligung von Subventionen ist es egal, ob ein Hof nachhaltig wirtschaftet oder nicht.

CORRECTIV hat die öffentlich zugänglichen Daten für EU-Agrarsubventionen erstmals mit der Menge von Schadstoffen bei Tierbetrieben abgeglichen. Außerdem haben wir die Wasserdaten der Bundesländer abgefragt, um den Nitratgehalt im Grundwasser zu erfahren. Das Ergebnis: Von etwa 600 Betrieben, bei denen viel Ammoniak anfällt - das sind vor allem Mastgroßbetriebe - erhält die Hälfte hohe Subventionen aus Brüssel.

Zwar hat sich in der Massentierhaltung in den vergangenen Jahren manches verbessert, die Hygienestandards sind in großen Betrieben heute oft besser als auf kleinen Höfen. Aber: Je mehr Gülle anfällt, desto komplizierter ist es, sie umweltgerecht auszubringen. Gülle in Maßen ist ein guter Dünger. Gülle im Übermaß belastet das Grundwasser.

Nitrat in zu hoher Dosis könnte vor allem für Kleinkinder gefährlich werden. Wenn sie stark nitrathaltiges Wasser trinken, kann das zu Sauerstoffmangel im Blut führen und Herzschäden verursachen. Für Erwachsene kann Nitrat krebsfördernd sein, weshalb die EU einen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter festgesetzt hat. Trinkwasser kann gut gefiltert oder gemischt werden. Daher muss niemand Gesundheitsgefahren durch Nitrat befürchten. Aber nitratbelastetes Grundwasser in sauberes Trinkwasser zu verwandeln, kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...