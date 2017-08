Düsseldorf - Jenseits des Atlantiks dürfte in der laufenden Woche das Hauptaugenmerk der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise gelten, die in den letzten Monaten deutlich auf der Unterseite überrascht hatten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei der Anstieg der Kerninflation in den letzten vier Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies sollte mit dazu beigetragen haben, dass sich an den Kapitalmärkten die Zinserhöhungsfantasien bezüglich der US-Notenbank zurückgebildet hätten, was wiederum zur Abschwächung des US-Dollar geführt haben dürfte. Im Juli dürfte zumindest der Abwärtstrend bei der Jahresrate gestoppt werden - die Kernrate sollte unverändert bei 1,7% gg. Vj. liegen - was an dem grundsätzlichen Bild eines gemessen an der niedrigen Arbeitslosenquote geringem Inflationsdruck aber nichts ändern würde.

