Bonn - Die guten Daten zum US-Arbeitsmarkt lasteten am vergangenen Freitag auf der Kursentwicklung am US-Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 4 Basispunkte auf 2,27% gestiegen. Die Rendite von Bundesanleihen gleicher Laufzeit habe am Freitagmorgen kaum auf die positiven Daten aus der deutschen Industrie reagiert, sei dann aber ihrem US-Pendant gefolgt und habe am Abend mit 0,48% um 2 Basispunkte über ihrem Niveau vom Vortag gelegen. Die Renditen 5- und 2-jähriger Papiere hätten um jeweils einen Basispunkt auf -0,22% beziehungsweise -0,68% zugelegt. (07.08.2017/alc/a/a)

