Der US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag den DAX mächtig angetrieben. Jochen Stanzl von CMC Markets will die Daten nicht überbewerten. Der Experte verweist auf Unterschiede zwischen offiziellen und inoffiziellen Daten. Für den deutschen Leitindex ist nach Ansicht von Stanzl jetzt erst einmal die Charttechnik wichtig. Das hat auch mit den traditionell schwachen Börsenmonaten August und September zu tun. Großes Thema an den Märkten sind weiter die Autobauer. Stanzl analysiert im Gespräch mit Moderator Marco Uome die Perspektiven von Daimler, VW und BMW.