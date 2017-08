Die Aktie von Volkswagen ist unter die bedeutende Unterstützung von 130 Euro gefallen und markiert derzeit frische Jahrestiefs. Es sieht nicht gut aus. Mit einem Open End Turbo Short auf die Volkswagen-Aktie könnte sich mit fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 177 Prozent ergeben.

Am Freitag erreichte die Aktie von Volkswagen bei 127,55 Euro ein neues Jahrestief. Erstmals überhaupt in diesem Jahr und zuletzt Mitte Dezember befanden sich die Notierungen unter der in den letzten Monaten bedeutenden Unterstützung um 130 Euro. Dass es bei der Volkswagen-Aktie abwärtsgehen könnte, deutete sich bereits an, als die Notierungen erst die aktuell um 136,20 Euro verlaufende 200-Tage-Linie und danach eine seit dem Tief von Februar letzten Jahres bei ...

