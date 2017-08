FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.08.2017 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 180 (270) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TELIT COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 300 (415) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 247 (193) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 875 (725) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 560 (485) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1610 (1720) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES QINETIQ TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 257 (253) PENCE - JEFFERIES CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 5250 (5600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1840 (1890) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1080 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 921 (960) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES EQUINITI WITH 'BUY' - TARGET 347 PENCE - PANMURE RAISES RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 6930 (6495) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES B & M PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CONVATEC TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 340 (278) PENCE - UBS CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 625 (665) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 115 (145) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'NEUTRAL'



