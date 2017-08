Die XING AG (ISIN: DE000XNG8888) hat ihren Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2017 um 22 Prozent auf 86 Mio. € (Vorjahr: 71 Mio. €) gesteigert. Alle Geschäftsbereiche haben dazu mit zweistelligem Umsatzwachstum beigetragen. Der Geschäftsbereich B2C hat auch im ersten Halbjahr 2017 den größten Anteil an den Erlösen der XING AG erwirtschaftet. So betrug der Umsatz in diesem Segment 41,6 Mio. €, das sind knapp 12 Prozent über dem Vorjahreswert (37,3 Mio. €).

XING-CEO Thomas Vollmoeller: "Das erste Halbjahr dieses Jahres war das erfolgreichste in der Geschichte von XING. Der Schlüssel für unseren Wachstumskurs ist die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Mitglieder ...

