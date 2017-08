Im ersten Halbjahr sind in dem Land 24,4 Gigawatt Photovoltaik zugebaut worden - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung nochmals knapp zehn Prozent. Mehr als zwei Drittel der neu installierten Leistung entfällt auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Allein im Juni sollen AECEA zufolge 13,5 Gigawatt zubaut worden sein.Chinas nationale Energiebehörde NEA hat am Freitagabend noch offizielle Photovoltaik-Zubauzahlen für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Demnach sind 24,4 Gigawatt Photovoltaik-Leistung neu installiert worden, wie die Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co. Ltd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...