Unterföhring (ots) - Die schönste Show des Jahres lädt ab 1. September junge Frauen aus ganz Deutschland zum Casting für die 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Ambitionierte Fashionistas haben in neun Großstädten die Chance, das GNTM-Castingteam von sich zu überzeugen. Heidi Klum: "Welche junge Frau hat das Zeug zum Titel 'Germany's next Topmodel' 2018? Die Frage steht über jeder Bewerbung, die ich mir anschauen werde. Ich bin schon jetzt auf die vielen, herausragenden jungen Frauen gespannt, die mit uns auf die Reise gehen werden."



Die Tourdaten: Freitag, 1. September: Dortmund Samstag, 2. September: Köln Sonntag, 3. September: Frankfurt am Main Freitag, 8. September: Hamburg Samstag, 9. September: Hannover Sonntag, 10. September: Berlin Donnerstag, 14. September: Nürnberg Freitag, 15. September: Stuttgart Samstag, 16. September: München Sonntag, 17. September: München



Teilnahmebedingungen: Mindestens 16 Jahre. Ein aussagekräftiges Bewerbungsvideo muss hier hochgeladen werden: http://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/bewerbung. Nicht volljährige Nachwuchsmodels müssen eine unterschriebene Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorlegen (Download der Einverständniserklärung unter http://download.prosieben.de/gntm/bewerbung/GNTM_Bewerbung.pdf). Detail-Informationen rund um die Casting-Tour gibt es online unter www.ProSieben.de/topmodel.



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Stephi Bruchner Tel. +49 [89] 9507-1166 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2