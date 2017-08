FREIBERG (dpa-AFX) - Die Belegschaft des insolventen Photovoltaik- Herstellers Solarworld ist am Montag in Freiberg über eine mögliche Transfergesellschaft informiert worden. Nach Aussagen von Thomas Schulz, Sprechers des Insolvenzverwalters, geschah das vorsorglich für den Fall, dass es zu einem Kaufvertrag mit einer Investorengruppe kommt. Bereits am Wochenende war bekannt geworden, dass in Freiberg nur 283 von vormals mehr als 1000 Beschäftigen übrig bleiben sollen. Nachdem in Freiberg und Arnstadt (Thüringen) in den letzten Wochen bereits Stellen abgebaut wurden, sollen nun 1200 Mitarbeiter aus beiden Standorten in eine Transfergesellschaft wechseln./jos/DP/tos

ISIN DE000A1YCMM2

AXC0104 2017-08-07/11:39