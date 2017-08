Wien - Die laufende Woche ist passend zur Urlaubssaison arm an Ereignissen und Datenveröffentlichungen in der Eurozone, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit dem sentix-Index stehe der erste Konjunkturumfrageindikator für den Monat August am Programm. Die Analysten der RBI rechnen mit einem kleinen Rückgang, welcher vor allem auf die etwas weniger positive Einschätzung der Zukunftsaussichten zurückzuführen sein sollte. Die Beurteilung der aktuellen Lage würden die Analysten unverändert positiv erwarten. Die anstehenden Ergebnisse zur Industrieproduktion in Deutschland, Frankreich und Italien dürften im Juni im Vergleich zum Vormonat unisono einen kleinen Rückgang ausweisen (Gegenbewegung zur starken Ausweitung des Outputs im Mai).

