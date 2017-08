Frankfurt - Die Zinsen sind wieder auf dem Rückzug, so die Deutsche Börse AG."Die Unsicherheit in den USA um Präsident Trump schwappt zu uns herüber", meine Arthur Brunner von der ICF Bank. "Da ist wieder Sicherheit gefragt." Zudem seien die Zweifel an einem baldigen weiteren Zinsschritt in den USA gewachsen. "Auch die Bank of England hat gestern die Füße still gehalten." Die britische Notenbank habe am Donnerstag den geldpolitischen Schlüsselsatz auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent belassen.

