Köln - Der Sauren Stable Absolute Return (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) erzielte im Juli eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 0,3%, so die Experten von Sauren.Im Segment der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe vor allem der von Moni Sternbach verwaltete Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund (ISIN IE00BWBSF561/ WKN A2AFB4) mit einer Wertsteigerung in Höhe von 2,0% erfreut. Auch der von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) habe eine überzeugende Entwicklung gezeigt und um 0,9% zugelegt. Der von Ben Wallace und Luke Newman verwaltete Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund (ISIN LU0995139267/ WKN A2AFQ8) habe den Monat mit einem Wertzuwachs in Höhe von 0,2% abgeschlossen.

