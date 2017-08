Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund befindet sich seit Mai in einer ansteigenden Tendenz und legt dabei ein Jahreshoch nach dem anderen fest. Zurzeit befindet sich das Währungspaar um 0,90 GBP bereits auf dem höchsten Stand seit Dezember, doch steht noch weiteres Potenzial in Aussicht.

Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund befindet sich seit rund zwei Monaten in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 0,895 und 0,922 GBP beschrieben werden kann. Auf seiner Unterseite wird die ansteigende Tendenz dabei von der derzeit bei 0,892 GBP verlaufenden 20-Tage-Linie begleitet. Am Freitag erreichten die Notierungen mit 0,905 GBP den höchsten Stand ...

