Ab heute können Interessenten verbindliche Angebote für Alitalia vorlegen. Die italienische Regierung hofft auf einen Verkauf der gesamten Pleite-Airline. Doch davor scheuen sich viele Konkurrenten - auch die Lufthansa.

Es wird ernst in Rom. Alitalia, die einst so stolze, aber mittlerweile insolvente Flaggschiff-Airline Italiens, bittet seit diesem Montag potenzielle Käufer um verbindliche Angebote. Bis zum 15. September, null Uhr, läuft die Frist. Sie kann allerdings bei Bedarf noch bis zum 2. Oktober verlängert werden.

Nun zeigt sich, wer wirklich ein ernsthaftes Interesse an der seit Jahren hohe Verluste schreibenden Fluggesellschaft hat. Im Juli war die Frist für zunächst unverbindliche Angebote abgelaufen. Als recht gesichert gilt, dass die italienische Regierung einen Komplettverkauf bevorzugt. Doch man ahnt in Rom wohl, dass das nicht gar so einfach werden dürfte. Deshalb wird in dem Aufruf, der in der vergangenen Woche in mehreren Zeitungen in Europa erschienen ist, dezidiert zu Angeboten auch für Teile wie dem Flugbetrieb oder den Bodendiensten aufgefordert.

Tatsächlich dürfte ein Komplettverkauf schwierig werden. Die Fluggesellschaft schreibt seit Jahren rote Zahlen. Jegliche Sanierungsversuche sind bislang gescheitert. Das liegt auch an der sehr starken Stellung der Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften. Sie hatten im Frühjahr einen Sanierungsplan abgelehnt, obwohl klar war, dass damit ...

