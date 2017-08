Lauda-Königshofen - Deutsche Telekom-Aktie: Trendwende möglich! Chartanalyse Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) steckt seit einem Kursniveau von 8,00 Euro aus Februar 2013 in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrendkanal und arbeitete sich bis April 2015 auf ein Verlaufshoch um 17,60 Euro vor, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...