HAMBURG (dpa-AFX) - Nachdem es am Hamburger Flughafen mehrfach zu Verzögerungen bei der Abfertigung des Fluggepäcks gekommen ist, verstärkt der Flughafen seine Suche nach Mitarbeitern. "Wir stellen ein, soviel wir können", sagte eine Sprecherin des Airports am Montag in der Hansestadt. Der Arbeitsmarkt sei allerdings nicht sehr ergiebig. Die Männer müssten harte körperliche Arbeit leisten und wegen der Arbeit auf dem Flughafen-Vorfeld auch eine Sicherheitsüberprüfung bestehen. Dazu gehöre, seit zehn Jahren straffrei in Deutschland zu leben. Das Potenzial an Arbeitskräften sei begrenzt. Am Flughafen gibt es immer wieder Klagen von Fluggästen über lange Wartezeiten am Gepäckband, so auch an diesem Wochenende./egi/DP/tos

AXC0115 2017-08-07/12:04